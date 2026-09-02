Disha Salian Case: ଦିଶା ସାଲିଆନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇକୁ FIR ରୁଜୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । FIR ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ CBIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଦିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଦିଶା । ୧୪ ମହଲାରୁ ଖସି ଦିଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିବିଆଇ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଏହି ମାମଲାର ନୂତନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି: ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଶେଷରେ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ଉପରେ।
ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତକୁ ସିବିଆଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏଫଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଦଲିଲ - ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି - ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତା ସତୀଶ ସାଲିଆନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠୋସ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ, ଦିଶା ସାଲିଆନଙ୍କ ପିତା ସତୀଶ ସାଲିଆନ କୋର୍ଟ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜୁନ୍ ୮, ୨୦୨୦ ରେ ମୁମ୍ବାଇର ମଲାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଠାରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କ ପିତା ସତୀଶ ସାଲିଆନ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ଦିଶା ସାଲିଆନଙ୍କ ମାମଲା ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କ’ଣ?
୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ ରାତିରେ, ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଠାର ୧୪ ମହଲାରୁ ପଡ଼ି ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ (ADR) ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପରିବାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସତୀଶ ସାଲିଆନ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ; ତେଣୁ ସେ ମାମଲାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଆବେଦନରେ ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରି ନଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ CBI ତଦନ୍ତ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ CBI ତଦନ୍ତରୁ କ’ଣ ଉଭା ହେବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ନ ମିଳେ, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ CBI ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଏକ କ୍ଲୋଜର କିମ୍ବା ସାରାଂଶ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଲେ କୋର୍ଟ ସତୀଶ ସାଲିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ କ’ଣ ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ?
ଘଟଣାର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ, CBI ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। CBI ଏବେ ଘଟଣା ଦିନର ଘଟଣାକ୍ରମ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପୁନଃପରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଏକ କ୍ଲୋଜର କିମ୍ବା ସାରାଂଶ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ - ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବାର ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇବ - ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା, ତେବେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ।
CBI ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି?
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ (ADR) ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ - ଯେପରି ଧାରା ୧୭୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଘଟିଥିଲା। ବିପରୀତରେ, CBI ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରେ - ଏକ ନୂତନ FIR ପଞ୍ଜିକରଣ କରେ - ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ, ଡିଜିଟାଲ ଫୋରେନସିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବ୍ୟବହାର କରି।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ SIT ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା?
ଘଟଣା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏହାର SIT କେବଳ ଧାରା ୧୭୪ (ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ/ADR) ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଲା କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ୧୪ ମହଲାରୁ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତଦେହର ଅବସ୍ଥା - ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିସଙ୍ଗତି କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତ ମାମଲା ସହିତ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି?
ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ ଦିବଂଗତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳିକା ଥିଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନ ପରେ, ୧୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଦ୍ରା ଫ୍ଲାଟରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦାବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ସତୀଶ ସାଲିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଜଡିତ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।