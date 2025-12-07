Year Ender 2025: ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟି...

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:01 PM IST

Year Ender 2025: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କଳା ଜଗତ ସମେତ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ କଳାଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଅନେକ ତାରକାଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଦେଶ ହରାଇଛି। ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରେଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 

ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ:
ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲା। ସେ କେବେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜର ଜୀବନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ମନା କରିବା ପରେ ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଟିକୁ ତାଲସାନିଆ:
ଟିକୁ ତାଲସାନିଆ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ହୃଦଘାତର ଶୀକାର ହୋଇଥିଲେ। ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଟିକୁ ତାଲସାନିଆଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି।

ରାଜୁ ତାଲିକୋଟ:
ପ୍ରଖ୍ୟାତ କନ୍ନଡ ସିନେମା ଅଭିନେତା ରାଜୁ ତାଲିକୋଟଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସରିବା ପରେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଶେଫାଲି ଜାରିୱାଲା:
ଅନେକ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଫାଲି ଜାରିୱାଲାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୪୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶେଫାଲି ଜାରିୱାଲା ୨୦୦୨ ମସିହାରେ "କାଣ୍ଟା ଲଗା" ଗୀତର ରିମିକ୍ସ ଭିଡିଓ ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ସେ "ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୩" ଭଳି ରିଆଲିଟି ଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ:
ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଫକିର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଟଣ୍ଡନ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଗାୟକ ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୮ ରେ ଟି-ସିରିଜର "ଫିର ସେ ୱହି" ଆଲବମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୀତ "ଇଶ୍କ ଫକିରାନା" ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ "ଫକିର" ଡାକନାମ ଦେଇଥିଲା।

ବରିଂଦର ସିଂହ:
ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡିବିଲ୍ଡର ବରିଂଦର ସିଂହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନିରାମିଷ ବଡିବିଲ୍ଡର ଥିଲେ, ଯିଏ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ନିଜର ଫିଟ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ହଠାତ୍ କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା।

 

Priyambada Rana

