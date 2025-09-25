ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟିମ୍

୫୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ଣପୁରରେ ପ୍ରିମିଅର ଶୋ'
Ollywood News: ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ସୁପରଷ୍ଟାର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ, ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇ କିରଣ ମଙ୍ଗରାଜ, କ୍ୟାମେରା ମ଼୍ୟାନ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ, ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ, ଲିପି ମହାପାତ୍ର, ବିଭାସ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସୂଚନାଥାଉ ଯେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କଳା ତଥା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରୁକ୍ମଣୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପ୍ରିମିଅର ଶୋ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୦ ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୧୫୦ଟି ଶୋ ଚାଲିବ । ସୁପରଷ୍ଟାର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ବଲିଉଡର ସେଇ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ପୁନିତ ଇଶାର ଓରଫ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ସୁପର ଆକ୍ସନ, ଭରପୁର ଫାମିଲି ଡ୍ରାମା ସାଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ । ପୂର୍ବରୁ ସିନେମାର ଗୀତ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛି । ଦଶହରାରେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
