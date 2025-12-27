ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଂଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌

Advertisement
Dec 27, 2025, 05:13 PM IST

Hyderabad Stampede Case: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଂଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଶହେ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ । ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମେତ ୨୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମାମଲାର ୧୧ ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍‌ରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସଂଧ୍ୟା ଥିଏଟର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । 

୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଷ୍ପା-୨ର ପ୍ରିମିୟର ସୋ' ବେଳେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ପୋଲିସ । 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୪ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ RTC X ରୋଡରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା । ଫଳରେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ରେବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଆହୁରୀ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚିକ୍କଡପାଲି ପୋଲିସ ୧୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 11 (A-11) ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ, ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭି.ସି. ସଜ୍ଜନାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି ଅବହେଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କୋର୍ଟ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ୨ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ସାରା ଭାରତରେ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

Soubhagya Ranjan Mishra

