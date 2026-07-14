Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odia Film Charikandha: 'ଚାରିକାନ୍ଧ' ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ଦର୍ଶକ, ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ

ସୁପ୍ରିୟା ରାଉତ ଏବଂ ଅଖିଲ ରାଜୁରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଶକ୍ତି ବରାଳ, ସୁଶୀଲ ମିଶ୍ର, ଶତାବ୍ଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତା, ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଖରା, ଏବଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସହ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି; ରିଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତି, ସୁରୁଚିକା, ନମିତା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ରାଜ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:48 PM IST
Odia Film Charikandha: 'ଚାରିକାନ୍ଧ' ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ଦର୍ଶକ, ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news49 min ago
2
Iran Secret Nuclear Base1 hr ago
3
Odisha cabinet meeting3 hrs ago
4
SCERT Former Director Arrested3 hrs ago
5
Prabhat Biswal BJP12:44 PM IST