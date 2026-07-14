Odia Film Charikandha: 'ଚାରିକାନ୍ଧ' ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ଦର୍ଶକ, ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ

ଜୟପୁର: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ସହ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ S R Mallର S R Novo Cinemaରେ ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟମ-ଲମ୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଲିଖିତ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଲେଖକ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ ରାଉତ, କଳାକାର ଶିବାନୀ ଖରା, ଗୀତିକାର, ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିକାର ଅମିତ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅନୋଜ ସାହୁ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଓଡିଆ ସିନେମାପ୍ରେମୀ,ଏବଂ ଜୟପୁରର କଳା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’କୁ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖି ଜୟପୁରର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଲୁହରେ ଭିଜିବା ସହିତ ଭାବ ବିହ୍ଵଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ମୋହ, ମାୟା ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଖୋଜିଥିଲେ । ଯାହା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମନ, ପ୍ରାଣକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟର ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଯୋଜକ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ସୋରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଯୋଜକ କହିଥିଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦର୍ଶକ ତାଳି ବଦଳରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ନେଇ ଫେରିବେ। ବାସ୍ତବାରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଏକଲାପଣକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ, ଅଭିନୟ ଓ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି।
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’, ବେଲଜିୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା। ଏହା ପରେ, ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖି, ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ୩୬ ମିନିଟ୍ ଅବଧିର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୧ଟି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ୨୭ ଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ, ପୁନେ ଇତ୍ୟାଦି ସହରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଜାପାନରେ ହୋଇଥିବା ହୋକାଇଡୋ ଇଣ୍ଟେରନାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଚାରିକାନ୍ଧକୁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର' ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମଟି କ୍ୟାନାଡା, ବେଲଜିୟମ , ୟୁକେରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଂଶସିତ ହୋଇଛି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ-ଲମ୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ୨୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ନିଜର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଓଡିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛି।
ସୁପ୍ରିୟା ରାଉତ ଏବଂ ଅଖିଲ ରାଜୁରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଶକ୍ତି ବରାଳ, ସୁଶୀଲ ମିଶ୍ର, ଶତାବ୍ଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତା, ଗୌରବ ମହାନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଖରା, ଏବଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସହ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି; ରିଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତି, ସୁରୁଚିକା, ନମିତା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ରାଜ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳରେ ହରିଶ ସେଠୀ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କୁମ୍ଭାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଏବଂ ଦିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଅଡିଓଗ୍ରାଫି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୀର କୁମାର ନନ୍ଦ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ, ପରାଗ କୁମାର ବେହେରା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅମିତ ଯୁବରାଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ, ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ସେ କୁହନ୍ତି, “ଜୟପୁରର ଏହି ପ୍ରିମିୟର ସୋ ପାଇଁ ମୁଁ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟପୁର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟିର ପ୍ରିମିୟର ସୋ ହେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲାଏଇୟା ଜାଣି ଯେ ଜୟପୁର ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି।
ଏଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକ, ଛୋଟ ପିଲା, ପାରିବାରିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସିନେମା ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ହେଲେ, ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।”
ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଲେଖକ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପସବୁ ପାଇଁ ୬୩୦ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି: “ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛୁ ତାହା ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ମନେହୁଏ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମ ଫିଲ୍ମଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ବହୁ ପ୍ରସଂଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର ଦର୍ଶକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପ୍ରିମିୟରରେ ଆମ ଦଳକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ ବାବୁ, କଳାକାର ଶିବାନୀ ଖରା, ଗୀତିକାର, ଗାୟକ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିକାର ଅମିତ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅନୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ପୁରା ଟିମ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଜୟପୁରର ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଈଁ ପାରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜୟପୁରର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀପାଇଁ S R Novo Cinema (S R Mall) ଟିମକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା।“
ପ୍ରଯୋଜକ ଆତିଶ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ରିତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ଯାହା 'ଭଉଁରୀ’, 'ଡାଲଚୀନି', 'ପ୍ରତିବାଦ' ଇତ୍ୟାଦି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସୁପରିଚିତ । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା, ରିତୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭୋଟ୍', ସାରା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରିଛି।