Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେର ମୁଣ୍ଡା’କୁ କରମୁକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେର ମୁଣ୍ଡା’କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 09, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:13 PM IST
ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେର ମୁଣ୍ଡା’କୁ କରମୁକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରେଳ ଫାଟକରେ ଅସାବଧାନତା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ
Odisha news6 min ago
2
cm mohan charan majhi2 hrs ago
3
Narayan Seva Sansthan2 hrs ago
4
Mamata Banerjee3 hrs ago
5
FIFA World Cup 20263 hrs ago