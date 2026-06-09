ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମେହେର ମୁଣ୍ଡା’କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କରମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨୦୨୬ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ମେହେର ମୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର। ମାଟି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟମାନଙ୍କରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର 'ଚରଖା' ଗୀତଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅମିତ୍ ଯୁବରାଜ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରନୀବ ସାହା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାଟିର କାହାଣୀ ଏବଂ ନାୟକଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସିନେପ୍ରେମୀ।