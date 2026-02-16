Rajpal Yadav: କମେଡିଆନ୍ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜାମିନ ମିଳିଛି।
Rajpal Yadav: କମେଡିଆନ୍ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି । ୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଜାମିନ୍ ମିଳିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜପାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିଛି । ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ୫୪ ବର୍ଷୀୟ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶେଷରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଡି ଜମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏହି ରାଶି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜମା କରାଯାଏ, ତେବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଏହାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କୋର୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖରେ ହେବ।
ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ଏକ FDR ମାଧ୍ୟମରେ ୧.୫ କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.5 ନିୟୁତ) ଜମା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଜଷ୍ଟିସ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେୟ ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨.୫ ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ $1.5 ନିୟୁତ) ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାମରେ DD ଭାବରେ ଜମା କରାଯାଇଛି। ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୭.୫ ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ $1.5 ନିୟୁତ) ର ଏକ DD ପୂର୍ବରୁ ଜମା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ବାକି ୧.୫ ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ $1.5 ନିୟୁତ) ଜମା କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ପୂର୍ବରୁ, କୋର୍ଟ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସୋମବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ, କୋର୍ଟ ରାଜପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆପଣ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?" ଏହା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯିବା ପରେ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଅଭିନେତାଙ୍କ ଓକିଲ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ତାରିଖରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଛି।"
