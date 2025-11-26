ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ,ବନ୍ଧା ହେବେ ଏମାନେ! ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ...

Humane Sagar: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Humane Sagar: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ-ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତୁ ରାଉତ୍ କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସହ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦତନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରୋଜଗାର୍ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି? କିଏ ଖାଇଛି? କେବେଳ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ନାଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ,ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ହ୍ୟୁମାନ୍ କିଡନୀ ଓ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପିଡୀତ ହୋଇ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଚିତିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମରଜେନ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଡିସ୍- ଫଙ୍କସନ୍- ସିଣ୍ଟ୍ରୋମ୍ ରେ ପୀଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସରେ ନଭେମ୍ବର ୧୭ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିବାଦ। ସେ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ। ଏନେଇ ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ତେବେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ରାତିରେ ସର୍ବସମ୍ମଖରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନଜର୍ ଖରାପ୍ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅଧିକ ଘନେଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କୁ ହ୍ୟତ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବବ୍ୟହାର ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ୨ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେପଟେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅର୍ପିତା ଖାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ପିତା ୪୦ ଲକ୍ଷର କାର୍ ଓ ଦାମୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ-ନେଇ ଅର୍ପିତା-ଏ-ଯାଏଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନ ଥିଲେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ ନିଜ ଫେସ୍-ବୁକ୍ ରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ''୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଂକାର ଗାଡି ଏବଂ Maintenance ମିଶେଇ ୨୧ ହଜାର ଟଂକାର ଘରଭଡା॥ କଣ ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ ଜଣେ successful singerଂକୁ ଏ ପ୍ରକାର minimum lifestyle mantain କରିବା .. reality show ରେ judge ଅଛନ୍ତି ସେ , Stage shows କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରୁ almost 80k ରୁ 90 k per shows earn ହେଉଚି॥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ପାଇଁ କଣ୍ଠ ଦେଇ 7k ରୁ 8k per song she is earning . ଆଉ କଣ Prove required !! Stupidity has a height . Please speak the Fact ....ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ..but illiterate person କିଛିବି ଆସି ଗପିବେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ news କରିବେ ବିନା fact find କରି॥ sorry to say Media need to be more responsible''।
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟିଟିଲାଗଡରୁ ଆସିଥିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ ପ୍ରସାରିତ ରିୟଲିଟି -ସୋ 'ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା'-ସିଜିନ୍-୨ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଇସ୍କ୍-ଚୁ-ହିଁ -ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଟେଲ୍ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଥିଲା।
