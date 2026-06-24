/Actor Prakash Raj: ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ଝଟକା; ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ

Actor Prakash Raj: ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଅଦାଲତ ପୁଣିଥରେ ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତିନିଟି ରାଜ୍ୟର ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହି ମାମଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ସହରର ଆଇନଜୀବୀ କେ. ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଅଦାଲତ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ପୁନଃ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଦାଲତୀୟ ଦସ୍ତାବେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
A Bengaluru magistrate court has issued a non-bailable warrant (NBW) against actor-politician Prakash Raj
The order follows allegations that he holds voter identity cards in more than one state and raises the possibility of his arrest. pic.twitter.com/VmxJvEFB8m
— अश्विनी (@ashwinpc1302) June 23, 2026
ଅଦାଲତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରଥମେ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଠିକଣାରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ NBW ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ୱାରେଣ୍ଟକୁ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାର ମୂଳ ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶାନ୍ତିନଗର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ତାମିଲନାଡୁର ଭେଲାଚେରୀ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସେରିଲିଙ୍ଗମପଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ପରେ ସେ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ ଅଦାଲତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ, ୧୯୫୦ର ଧାରା ୩୧ ଓ ୧୨୫(A) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାକୁ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ ୨୫, ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଇନଗତ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।