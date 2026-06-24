Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Actor Prakash Raj: ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ଝଟକା; ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ

Actor Prakash Raj: ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ଝଟକା; ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ

ସହରର ଆଇନଜୀବୀ କେ. ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଅଦାଲତ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ପୁନଃ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଦାଲତୀୟ ଦସ୍ତାବେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:36 PM IST
Actor Prakash Raj: ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ଝଟକା; ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନନ୍-ବେଲେବୁଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ketan Agarwal Case: କେତନଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜବ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ସିୟା ଗ
Ketan Agarwal Case14 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
4
lakhpati didi1 hr ago
5
FIFA 20262 hrs ago