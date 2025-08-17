Elvish Yadav: ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବ...ଘର ଉପରକୁ ଆଖି ବୁଜା ୩୦ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟରିଂ

Elvish Yadav: ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଏଲଭିସ ୨୦୧୬ ରେ YouTube ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୮ ସୁଦ୍ଧା ଦଶ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ ୧୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ୪.୧ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ OTT 2 ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି।
Elvish Yadav: ଫେମସଧ YouTuber ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ OTT ବିଜେତା ଏଲଭିସ୍ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଭୋର ସମୟରେ କିଛି ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର ୫୬ ରେ ଏଲଭିସଙ୍କ ଘରେ ୨୫ରୁ ୩୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ, ଏଲଭିସ ଯାଦବ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ଘରେ କେବଳ କେୟାରଟେକର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯିଏ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହିମାଂଶୁ ଭାଉଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିଚାଳନା ନିଜତୁ ଦାୟି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୯ରୁ ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଏଲଭିସଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଧମକ ମିଳିନଥିଲା।
ପୋଲିସ କ’ଣ କହୁଛି?
ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫.୩୦ ସମୟରେ ଏଲଭିସଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଘରର ତଳ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଲଭିସଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କେୟାରଟେକର ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୁଏତ ଚେତାବନୀ ସ୍ୱରୂପ କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଲଭିସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଏଲଭିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇପାରେ।
ଏଲଭିସ ଯାଦବ କିଏ?
ଏଲଭିସ ଯାଦବ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ YouTuber, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଗାୟକ, ମୁଖ୍ୟତଃ କମେଡି ଭିଡିଓ, ଭ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯାଦବ। ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଏଲଭିସ ୨୦୧୬ ରେ YouTube ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୮ ସୁଦ୍ଧା ଦଶ ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ ୧୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ୪.୧ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ବିଗ୍ ବସ୍ OTT 2 ର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏଲଭିସ ଅନେକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି
ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ, ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶିରୋନାମା ହୋଇଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ, ଏଲଭିସଙ୍କୁ ସାପ ବିଷ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ରେଭ୍ ପାର୍ଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁପି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୋବ୍ରା କ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଜାତିର ବିଷ ସହିତ ଯୋଡିଥିଲା। ED ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମନ୍ କରିଥିଲା। ଏଲଭିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ YouTuber ସାଗର ଠାକୁର ଓରଫ ମ୍ୟାକ୍ସଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଏଲଭିସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୋଲିସ ମାମଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
