Dhurandhar 2 Ticket: ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ ମାଗଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୋନକୁ ଆସୁଛି କି ଏମିତି ଲିଙ୍କ୍, ସାବଧାନ!

Dhurandhar 2 Ticket: ଯଦି ଆପଣ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପାଇଁ ମାଗଣା ଟିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା QR କୋଡ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଉତ୍ସାହିତ ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚୁପଚାପ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ "ଭାଇରାଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍" କିମ୍ବା QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ଏହିପରି ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ଦାବି କରିବାର କୌଣସି ସରକାରୀ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସହିତ, ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଠକେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ଯୋଗ୍ୟ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଯାହା ଧୁରନ୍ଧର 2 ପାଇଁ ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ଅନଲକ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଏଡିଟିଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେୟାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ସ୍କାନ୍ ହେବା ପରେ, ଏହି QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବାହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନିୟମିତ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମାଗିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶ କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି VN ଭଳି ଆପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଟେମ୍ପଲେଟ୍।
ଯଦିଓ ଏହି ଟେମ୍ପଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅଫର୍ ପାଇଁ ଅନିୟମିତ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ ନକରିବାକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଜଣା କୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ମାଲୱେର୍, ଫିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଡାଟା ଚୋରିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହି ଠକେଇ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ ପ୍ରାୟ ୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସାକନିଲ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରାୟ ୧୨,୨୯୨ଟି ଶୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ୪୬.୭% ଅକୁପାନ୍ସି ଥିଲା। ରଣବୀର ସିଂ, ଆର ମାଧବନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀଙ୍କ ସମେତ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିପୁଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧,୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ସିକ୍ୱେଲ୍ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଠକେଇକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ବିଶେଷକରି ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯାହା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
