Dhurandhar actor arrested: ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 26, 2026, 03:49 PM IST

Dhurandhar actor arrested: ଅଭିନେତା ନଦୀମ ଖାନ ଯିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଧୂରନ୍ଧରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତା ଏବେ ବିବାଦରେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ନଦୀମ ଖାନ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମରେ ନଦୀମ ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।

ଜଣେ ୪୧ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ନଦୀମ ଖାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଖବର ପିଟିଆଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

ଖାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଅନେକ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଖାନ ନିକଟରେ କରିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟରେ ଧୂରନ୍ଧର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭୂମିକା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଆପିୟରାନ୍ସ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନଦୀମ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ଟେଲିଭିଜନ, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ। ସ୍କ୍ରିନ କାମ ବାହାରେ, ସେ ଥିଏଟରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ନଦୀମ ପୂର୍ବରୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅସରାନି, ଆଦିଲ ହୁସେନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସ୍ପେସ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ରେଡିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିତି ସାନନ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠି ଅଭିନୀତ ମିମି, ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବଧ ଫିଲ୍ମ, ମୁଖବୀର: ଦି ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପାଏ, ମିସେସ୍ ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍ ଏବଂ ଧଡକ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧରରେ, ନଦୀମ ରେହମାନ ଡକାଇତର ରୋଷେୟା ଅହଲାକଙ୍କ ଚରିତ୍ର କରିଥିଲେ। 

