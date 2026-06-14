Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ‘ଡାଏରୀ’ ଟିମ୍, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜନ ସମୁଦ୍ର

ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ୍, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମାକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିବା ନାୟକ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏଥର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ‘ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ’ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ଜସ୍ମିନ ରଥ ଏବଂ ନବାଗତା ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଶ୍ର।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:10 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ‘ଡାଏରୀ’ ଟିମ୍, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜନ ସମୁଦ୍ର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ‘ଡାଏରୀ’ ଟିମ୍, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଜନ ସମୁଦ୍ର
Ollywood0 min ago
2
top 10 news today15 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Odia News1 hr ago