Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Entertainment
  • /Dot Pen Film: ଡଟ୍‌ପେନ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର, ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

Dot Pen Film: 'ଡଟ୍‌ପେନ୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର, ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ କାହାଣୀ ବାଦଲ ତ୍ରିପାଠୀ (ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ) ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ ମିତା (ଦିବ୍ୟା)ଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବାଦଲର ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତା'ର ଭଉଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିର ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:23 PM IST
Dot Pen Film: 'ଡଟ୍‌ପେନ୍'ର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର, ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଜୀ ସାର୍ଥକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଶେଷ ହେଲା ୧୨ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା
Ajinkya Rahane Retirement56 min ago
2
MRP Rules India1 hr ago
3
Hirakud Dam2 hrs ago
4
Top 10 news3 hrs ago
5
Odisha Flood News3:45 AM IST