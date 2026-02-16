Drishyam 3: ବଦଳିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି...ମଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ପରେ ରିଲିଜ ହେବ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3

Advertisement
Drishyam 3: ଆପଣ ଏହାକୁ ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟରରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବଲିଉଡ ହିରୋ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ସବୁଦିନ ପରି ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:45 PM IST

Drishyam 3: ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3 । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3 ଏବଂ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ନିର୍ମାତା ଏବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ, ବଲିଉଡର ସିଂହମ, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ର ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସବୁଥର ପରି, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ମୋହନଲାଲଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ?
ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଜିତୁ ଜୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ମୋହନଲାଲଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ଏପ୍ରିଲ ୨ ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟରରେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବଲିଉଡ ହିରୋ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ସବୁଦିନ ପରି ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ।

"ଦ୍ରିଶ୍ୟମ 3" ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ

ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଜର୍ଜ କୁଟ୍ଟିଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ତାରିଖ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, କାହାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ" ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ଶୁଣିଥିବେ। ସେହିପରି, ଏହି ତାରିଖ ମୋହନ ଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ମୋହନଲାଲଙ୍କ "ଦ୍ରିଶ୍ୟମ" ଏପ୍ରିଲ ୨ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ, "ଡକୈତ", ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କ "ପେଦ୍ଦି" ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିତିବ।

