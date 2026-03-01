Iran-US War: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ପରିବାର ସହ ଫସିଲେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା, ସେୟାର କଲେ ଏହି ଭିଡିଓ...

Advertisement
Iran-US War: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:58 PM IST

Iran-US War: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ମିଡିଲ୍-ଇଷ୍ଟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ବିଷ୍ଣୁ ମାଞ୍ଚୁ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ବିଷ୍ଣୁ ମାଞ୍ଚୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି:
ବିଷ୍ଣୁ ମାଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁବାଇ ଆକାଶରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ମାଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କ ଅଗଣାର ଏହି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବରଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ:
ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ, ଅଭିନେତା ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ମାଞ୍ଚୁ ଏକ କ୍ୟାପସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି...

ବିଷ୍ଣୁ ଏହି କ୍ୟାପସନ ଲେଖିଛନ୍ତି
ମାଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଦୁବାଇରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆକାଶରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛି, ଏବଂ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଆମ ଘରକୁ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଛୋଟ ଆୟରା(ତାଙ୍କ ଝିଅ)ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ପିଲାକୁ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ନପଡ଼ୁ।"

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ UAE ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଏହି ଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନ କେତେ ନାଜୁକ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।" ବିଷ୍ଣୁ ମାଞ୍ଚୁଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଏବେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।

