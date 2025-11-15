RIP Singer: ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାୟକ...ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା ସମଗ୍ର କଳାଜଗତ

RIP Singer: ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ।" ଅଭିନେତା ତାମର ହୋସନି ଏବଂ ଗାୟିକା ହମାଦା ହେଲାଲ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହୋତ୍ସବ କଳାକାର "କାଜବାରା" ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
RIP Singer: ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଇଜିପ୍ଟୀୟ ଗାୟକ ଯିଏ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ବିତାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏବେ ଏକ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶାବି କଳାକାର ଇସମାଇଲ୍ ଏଲ୍ ଲାଇଥି, ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷକରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଉଟରେ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ମିନିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣରେଟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାଲ୍ଲାୱି ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଖପୁରୀ ଭଙ୍ଗା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଝିଲ୍ଲୀ ତଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜରା ଭଙ୍ଗା, ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାତିରେ ବ୍ୟାପକ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ,ଗତବର୍ଷ ବିଲ୍ଡିଂର ଦଶମ ମହଲା ବାଲକୋନିରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ୫ବର୍ଷୀୟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଶୋକ ପରେ ଏବେ ଗାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଗାୟକଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ।
ଏକ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ମୋ ଶୋକରେ ମୋ ଗୀତରେ ମୋତେ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗିଜାର ଇମ୍ବାବାରେ ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ: "ମୋ ପୁଅ ଗତ ବର୍ଷ ମରିଗଲା, ଏବଂ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ... ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ସେପଟେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରିଯାଇ ଗାୟକଙ୍କ କାରର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଆସିଉଟ୍-ମିନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଏଲ୍-ଲାଇଥି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଔଷଧ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଥିଲା।
ଗାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବନ୍ଧୁ, ସାଥୀ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗାୟିକା ରେଡା ଏଲ୍-ବାହରାୱି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।" "ଇସ୍ମାଇଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୟାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ।" ଅଭିନେତା ତାମର ହୋସନି ଏବଂ ଗାୟିକା ହମାଦା ହେଲାଲ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହୋତ୍ସବ କଳାକାର "କାଜବାରା" ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ, ଏଲ୍ ଲାଇଥିଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ।
