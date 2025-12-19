Entertainment News :ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେଲେ କମେଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ

Bharti Singh Blessed with Baby Boy: କମେଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Bharti Singh Blessed with Baby Boy: କମେଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ଏବଂ ଭାରତୀ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀ ସିଂହ ନିକଟରେ ଏକ ବେବି ସାୱାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭାରତୀ ସିଂହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବେବି ସାୱାରର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ALSO READ: NFSU Recruitment 2025:ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ସହ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
ALSO READ: LPG Price Cut: ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାର ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର! ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିବ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ
ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପିତାମାତା ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀ ସିଂହ ଲାଫଟର୍ ସେଫ୍ସ (Laughter Chefs )ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଆଗମନ ଖବରକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀ ସିଂହ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଆସିବା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶିଶୁର ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଭାରତୀ ସିଂହ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହାର ଡାକ ନାଁ ଗୋଲା କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀ ସିଂହ ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଥର ଗୋଲା ନୁହେଁ, ଗୋଲି ଚାହାଁନ୍ତି। ଭାରତୀ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟା ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଆରେ ଏକ ମହାନ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋ ହୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.