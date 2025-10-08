Shah Rukh Khan: ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କୁ ସମନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ,ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Shah Rukh Khan: ଶାହାରୁକ୍ ଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଖାନ୍ ଙ୍କୁ କୃଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ। କୃଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ଆର୍ଯ୍ୟାନ ଖାନ୍ କୁ ଧରିଥିବା ସମୀର ଓ୍ବେଙ୍ଖେଡଙ୍କର ହୋଇଛି ମାନହାନୀ।
Trending Photos
Shah Rukh Khan: ଶାହାରୁକ୍ ଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଖାନ୍ ଙ୍କୁ କୃଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଟ୍ବିଷ୍ଟ। କୃଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ଆର୍ଯ୍ୟାନ ଖାନ୍ କୁ ଧରିଥିବା ସମୀର ଓ୍ବେଙ୍ଖେଡଙ୍କର ହୋଇଛି ମାନହାନୀ। ଏନେଇ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଦାବି କରିବା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଶାହାରୁଖ୍ ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କୁ ସମନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ....
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ମାନହାନୀ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରେଡ୍ ଚିଲ୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ (NCB) ଅଧିକାରୀ ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ "ଦି ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍" ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୋ'ଟି ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଥିଲା।
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଧାରାବାହିକର ଏକ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣେ NCB ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି। ଏନେଇ ସମୀର ପୂର୍ବତନ NCB ଅଧିକାରୀ ଶୋ’ର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ତାଙ୍କର ମାନହାନୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଖେଡେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋ’ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ,ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ତାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୋ’ଟି କେବଳ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସାଧୁତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.