Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର,ଚାଲିଗଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା

Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା। ମାଲାୟଲମ୍ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀନିବାସନ୍-ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରିସେ ପିଡିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ କେରଳର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣା ପଡିବା ପରେ ସାଥୀ କଳାକାର ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀନିବାସନ ପ୍ରାୟ ୫ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମାଲାୟଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ହେବା ସହିତ,ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତା ୨୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଥାଲାସେରି ନିକଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀନିବାସନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ୨୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନାଁ କମାଇଥିଲେ:
ଶ୍ରୀନିବାସନ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଅଭିନୟରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଭଦକ୍କୁନୋକ୍କିୟନ୍ତ୍ରମ (Vadakkunokkiyantram) ,'ଚିନ୍ତାବିଷ୍ଟୟା ଶ୍ୟାମଳା'(Chinthavishtayaya Shyamala) ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ “ଭଦକ୍କୁନୋକକିୟାନଥ୍ରାମ” ମଧ୍ୟ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଏବଂ "ଚିଣ୍ଟାଭିଷ୍ଟାୟା ଶ୍ୟାମାଲା" (Chinthavishtayaya Shyamala) ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ।
ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ :
ଅଭିନୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଅନେକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜିବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଜୟରେ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ "ଓଡାରୁଥାମଭା ଆଲାରିୟମ୍"(Odaru Thammava Alariyam), "ସାନମାନସୁଲ୍ଲାଭାର୍କକୁ ସମାଦନମ୍"(Sanmanasullavarkku Samadhanam), "ପଟ୍ଟନାପ୍ରଭାସମ୍"(Pattanapravesham), "ସାଣ୍ଡେସମ୍"(Sandesham), "ନାଡୋଡିକଟ୍ଟୁ", "ଗାନ୍ଧିନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍", "ଓରୁ ମରାଭାଥୋର କାନାଭୁ," ଉଦୟନୁ ତରାମ, " । ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡିକରେ ସେ ଚମକ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମଫେୟାର ସାଉଥ୍ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ୬ଟି କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
