Entertainment News: ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗିରଫ; ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଜେଲ୍

Entertainment News: ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବନ୍ଧା ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ବିକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କପଲ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Entertainment News: ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବନ୍ଧା ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ବିକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କପଲ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଇନ୍ଦିରା ଆଇଭିଏଫ୍ ର ହସପିଟାଲ୍ ର ଫାଉଣ୍ତର ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ମୁର୍ଡିଆ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏ-କ ବାୟୋପିକ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୪,ଏ-ପ୍ରିଲ୍ ୨୫ରେ ମୁମ୍ବାଇ ର ବୃନ୍ଦାବନ ଷ୍ଟୁ଼ଡିଓରେ ଦିନେଶ କାଟରିଆ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାୟୋପିତ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୨୦୦ କୋଟିର ଲାଭ ଫିଲ୍ମରେ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇଥିଲା।
ALSO READ: ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ,ଏହିଦିନଠୁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ; ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହ କିଣିବେ ନୂଆ ଗାଡି଼
ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନା ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ,ଭରି ପିଛା ଏତେ ଶହ ଖସିଲା ରେଟ୍;ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...
ହେଲେ,ଫିଲ୍ମଟି ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲେ। କି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ନେଇ କୌଣସି ଜବାବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉ ନଥିଲେ। ସେପଟେ,ଏ-ହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ମୁର୍ଡିଆ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ,ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ବତାମ୍ବରୀଙ୍କ ସହ ୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିକ୍ରମ ଓ ଶ୍ବତାମ୍ବରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ତରେ ଉଦୟପୁରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.