HBD Hema Malini:ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଲଭ୍-ଷ୍ଟୋରୀ...

Hema Malini Dharmendra Love Story: ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ହେମାମାଲିନ୍ ଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ୯୦ ଦଶକର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ହେଲେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କମିନି। ତାଙ୍କର ଡାନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ୭୭ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ-ନେଇ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:40 PM IST

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେମାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ । କୌଣସି ସିନେମା କାହାଣୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ
(Hema Malini: Beyond the Dream Girl,Book by Ram Kamal Mukherjee) "ହେମା ମାଳିନୀ ବିୟଣ୍ଡ୍ ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ" ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ, ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ପ୍ରଥମ ଥର ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ,ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେ.ଏ. ଆବାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭେଟିଥିଲେ।

"ହେମା ମାଳିନୀ ବିୟଣ୍ଡ୍ ଦି ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ" ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଯୋଜକ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଆ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଚାହାଁନ୍ତି,ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟରରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ,ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆବାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟରରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ କାଞ୍ଜିଭରମ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଶରେ ଏକ ଗଜରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଥିଲା। 

ତେବେ, ଏହି ପ୍ରିମିୟରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇ, ହେମା ମାଳିନୀ ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରିମିୟରର ବ୍ୟବଧାନରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଶଶି କପୁରଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶଶି କପୁରଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ।" ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ କପୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଝିଅ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶଶି କପୁରଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ  କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାଜ କପୁରଙ୍କ ସହିତ "ସୌଦାଗର" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନଥିଲା।

