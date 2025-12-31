Entertainment News: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା କଳା ଜଗତ, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା

Advertisement
Entertainment News: ହଲିଉଡରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଯିଶାୟା ହ୍ୱିଟଲକ୍ ଜୁନିଅରଙ୍କ ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ହଲିଉଡ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯିଶାୟା ହ୍ୱିଟଲକ୍ ଜୁନିଅରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି

ମ୍ୟାନେଜର ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:ୟିଶାୟା ହ୍ୱିଟଲକ୍ ଜୁନିଅରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତିତାଙ୍କ ପରିଚାଳକ, ବ୍ରାଏନ୍ ଲିବମ୍ୟାନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତିମ୍ୟାନେଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଯିଶାୟା ହ୍ୱିଟଲକ୍ ଜୁନିଅରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛିଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମଣିଷ ଥିଲେ।"

"ଦିାୟାର" ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛିହ୍ୱିଟଲକ୍ HBO ଅପରାଧ ନାଟକ ଧାରାବାହିକ "ଦିାୟାର" ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେଏଥିରେ, ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତା କ୍ଲେ ଡେଭିସ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେଏହି ଭୂମିକା ହ୍ୱିଟଲକ୍ କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। "ଦିାୟାର" ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲା ଏବଂ ଅପରାଧିକ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲାଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ ବି ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ:ହ୍ୱିଟଲକ୍ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେପରଦାରେ ୧୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରି, ହ୍ୱିଟଲକ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସ୍ପାଇକ୍ ଲିଙ୍କ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେଏଥିରେ "ଶି ହେଟ୍ ମି," "ରେଡ୍ ହୁକ୍ ସମର," "ଚି-ରାକ୍," "ବ୍ଲାକ୍କ୍ଲାନ୍ସମ୍ୟାନ୍," ଏବଂ "ଡା 5 ବ୍ଲଡ୍ସ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତସେ ହାସ୍ୟ ଧାରାବାହିକ "ଭିପ୍" ରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ

 

About the Author
author img
Narmada Behera

