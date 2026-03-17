Entertainment News: ବଲିଉଡ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ

Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ନବନିନ୍ଦ୍ର ଭେଲ୍। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ନବନିନ୍ଦ୍ର ଭେଲ୍। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ନବନିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କାନୁ ବେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ-ହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ,ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସାଥୀ କଳାକାର। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନବନିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ କଳାଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହାର୍ଟ ଆର୍ଟାକ୍ ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସେପଟେ, ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁଅ କାନୁ ବେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆଲେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ନବନିନ୍ଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଲଲିତ୍ ବେଲ୍ ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ, କୋରାନା ସମୟରେ ୨୦୨୧ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଲିତ୍ ଙ୍କର ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ନବନିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା । ତେବେ, ସେ ମାତ୍ର ୩ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଥିଏଟରରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପଟିଆଲାର ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଟ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ବରଂ ଜଣେ ଲେଖିକା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଏବଂ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ।
ଫିଲ୍ମରେ,ନବନିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଲଜାରଙ୍କ 'ମାଚିସ୍' ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିବାକର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ 'ଓୟେ ଲକି! ଲକି ଓୟେ!' ଏବଂ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ହିଟ୍ 'କ୍ୱିନ୍' ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। 'ଦି ପ୍ରାଇଡ୍' ଏବଂ 'ଦି ଗୁରୁ' ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ପାଇଥିଲେ। ଇଶ୍କବାଜ୍' ଏବଂ 'ଦିଲ୍ ବୋଲେ ଓବରୋଇ'ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଳିଥିଲା
