Welcome 3 Release Date: ପୁଣି ହସିହସି ଗଡ଼ିବେ ଦର୍ଶକ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଏହିସବୁ କଳାକାର ଆଣୁଛନ୍ତି 'ୱେଲକମ୍ ଥ୍ରୀ'

Welcome 3 Release Date: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ (Akshay Kumar) ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଓ୍ବେଲକମ୍‌ ୩' (Welcome 3) ଖୁବଶିଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ଼ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସିକ୍ୱେଲର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 'ଓ୍ବେଲକମ୍‌ ୩' ତାରିଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭରପୂର ମଜାଦାର ଭରା ଏହି ଫିଲ୍ମଟୁକୁ ଖୁବଶିଘ୍ର ଦର୍ଶକ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସୀନେ ସମୀକ୍ଷକ ତାରନ ଆଦର୍ଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଫିଲ୍ମ 'ଓ୍ବେଲକମ୍ ୩' ବିଷୟରେ (Welcome 3 Release Date) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- 'ଫିରୋଜ ଏ. ନାଡିଆଡୱାଲା (Firoz A. Nadiadwala)ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓ୍ବେଲକମ୍‌ ୩' ୨୦୨୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ। ଏହା ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ସିକ୍ୱେଲର ନାମ( WelcomeToTheJungle)'ଓ୍ବେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ' ରହିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଫିରୋଜ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ।

FIROZ A NADIADWALA LOCKS CHRISTMAS 2024 FOR ‘WELCOME 3’… #WelcomeToTheJungle is the title of the third instalment of #Welcome franchise… Producer #FirozANadiadwala has decided to bring the family entertainer in #Christmas2024.

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 16, 2023