Zee OdishaOdisha EntertainmentActor Demised: କଳାଜଗତରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା...ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା

Actor Demised: କଳାଜଗତରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା...ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା

Actor Demised: ହଲିଉଡରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। "ୟୁଫୋରିଆ" ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା ଏରିକ୍ ଡେନ୍ ୫୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏରିକ୍ ଡେନ୍ ଙ୍କ ପରଲୋକ ହଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଆଣିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବରରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମାହତ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା "ୟୁଫୋରିଆ"ରେ କାଲ୍ ଜ୍ୟାକବସ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା?
ଏରିକ୍ ଡେନ୍ ଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମୟୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ଲାଟେରାଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ପରିବାର ପ୍ରକାଶନ ବିବୃତ୍ତି
ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଏରିକ ଡେନ୍ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ALS ରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରହିବେ।"

ଏହି ଶୋ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରନ୍ତୁ
ଅଭିନେତା ୯୦ ଦଶକରେ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ "ସେଭଡ୍ ବାଏ ଦି ବେଲ୍", "ଦି ୱଣ୍ଡର ଇୟର୍ସ", "ରୋଜାନ୍" ଏବଂ "ମାରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଚିଲ୍‌ଡ୍ରେନ୍" ଭଳି ଶୋ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ "ଡଙ୍କାନ୍", "ଜୋଏ", "ଜ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଜେନ୍", "ଫିଷ୍ଟ୍", "ଏକ୍ସ-ମେନ୍: ଦି ଲାଷ୍ଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍" ଏବଂ "ମାର୍ଲି ଆଣ୍ଡ୍ ମି" ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଅଭିନେତା 'ୟୁଫୋରିଆ'ରେ କ୍ୟାଲ୍ ଜେକବ୍ସ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।

Eric Dane Demised
Actor Demised: କଳାଜଗତରେ ଖେଳିଗଲା ଶୋକର ଛାୟା...ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା
