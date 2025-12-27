Advertisement
ଗତ କାଲି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବର୍ଷିଆନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ (ବୁଦ୍ଧିଆନା)ଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:32 PM IST

Jollywood: ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଲାଗିଛି କାହା ନଜର ? ଶୋକରେ ୪ କଳାକାର ପରିବାର

Odia Jatra News: ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା । ଗତ କାଲି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବର୍ଷିଆନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ (ବୁଦ୍ଧିଆନା)ଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର । ପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିଜ ଅଭିନୟ ବଳରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅନେକ କଳାକାର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଗ୍ରାମ ଭୋଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧିଆ ନନା ଆଉ ଏ ଇହ ଜଗତ ରେ ନାହାନ୍ତି । ହେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ନାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟତା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର । ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ମୁହୁର୍ତରେ ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା - ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୂର୍ଣାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାଶ୍ଵତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକ ବିହୋଳ ପରିବାରକୁ କଠୋର ବଜ୍ରପାତ ସହିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ ଆରନ୍ତୁ।

ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ଖଳନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ସିନାପାଲି କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର । ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିନୟ ପରେ ଏଥର ଯାତ୍ରାଋତୁରେ ସେ ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନଳୀ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ହିରୋଇନ୍ ତାମସାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଷ୍ଟେଜ ଚଢ଼ିଥିଲେ ତାମସା । ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ । 

ଡିସେମ୍ୱର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଆସିଥିଲା । ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା । ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଭଦ୍ରକ ଚିଙ୍ଗୁଡିପୁର ନିକଟରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡିପୁର କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଗୁରୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସମେତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ନିଜ ଦମଦାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅତିଆର କରିଥିଲେ ଗୁରୁ । ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଗୁରୁ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । ଜୀବନସାଥିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ସେତକ ଆଶା ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି । ଅଧା ବାଟରୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

