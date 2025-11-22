Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3014428
Zee OdishaOdisha Entertainment

Singer Demise: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କ ଜୀବନ...୩୭ ବର୍ଷରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ

Singer Demise: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡିଓରେ, ହରମନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:57 PM IST

Trending Photos

Singer Demise: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କ ଜୀବନ...୩୭ ବର୍ଷରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ

Singer Demise: ପଞ୍ଜାବୀ ସିନେ ଜଗତରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଖେଳିଯାଇଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ହରମନ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହରମନ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ "ପେପର ୟା ପ୍ୟାର" ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ କଳାଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ହରମନ ସିଦ୍ଧୁ ୨୦୦୭ରେ ମିସ୍ ପୂଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଟ-ଟପ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ "ପେପର ୟା ପ୍ୟାର" ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ଶିଳ୍ପରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାୟକ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଛିଟିକି ପଡ଼ିନଥିଲା। ଗାୟକଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା। 

 

Add Zee News as a Preferred Source

ଗାୟକଙ୍କ ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ 
ତଥାପି, ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡିଓରେ, ହରମନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି।

fallback

ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ହରମନଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଗାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରକୁ ନୀରବ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ କେବେ କ୍ଷୀଣ ହେବ ନାହିଁ।" ତାଙ୍କ ଗୀତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହରମନ "କୋଇ ଚକ୍କର ନାହିଁ," "ବେବେ ବାପୁ," "ବବ୍ବର ଶେର," ଏବଂ "ମୁଲତାନ ବନାମ ରୁଷିଆ" ସମେତ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।

Also Read: Humane Sagar: 'ସିଙ୍ଗର ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଡିପ୍ରେସନରେ ରଖି ରଖି ମାରିଦେଲା'

Also Read:  Arpita Choudhary: ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଏହିସବୁ ଫଟୋ

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Police District Constable Job
Police District Constable Job: ୪ହଜାର ପୋଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...୧୮ରୁ ୨୬ ବର୍ଷି
ind vs sa 2nd test
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚମକିଲେ କୁଲଦୀପ
top 10 news today
ମାଓବାଦୀ ମୂଳପୋଛ ନେଇ କହିଲେ ଡିଜିପି, ଫସିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ, ୧୨ ରାଶିରୁ କିଏ ପାଇବେ ଧନ? ଜାଣନ୍ତୁ
Railway service suspension
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ! ୨୨-୨୩ ନଭେମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ରେଲୱେର ଏହି ସେବା