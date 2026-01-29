Entertainment News: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହି ଫେମସ ଅଭିନେତା ଗୁରୁତର

Trending Photos
Entertainment News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ମୟୂର ପଟେଲ ଏକ ଗୁରୁତର କାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶୀକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପୁରୁଣା ବିମାନବନ୍ଦର ରୋଡରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଗନାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବତନ "ବିଗ ବସ୍" କନ୍ନଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପଟେଲ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ।
ଖବର ଅନୁସାରେ କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ମୟୂର ପଟେଲ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଟୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର୍ କାର ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ "ବିଗ୍ ବସ୍"ର ପୂର୍ବତନ କନ୍ନଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୟୂର ପଟେଲ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲାଇ ଚାରୋଟି ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଭିନେତା
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗାଡିଟି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲରେ ଅଟକିଥିବା କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ହାଲାସୁରୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିନେତାଙ୍କ ବ୍ରେଥଆଲାଇଜର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଦ୍ୟପାନ ଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତା ମୟୂର ପଟେଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତଥାପି, ମୟୂର ପଟେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗାଡିଟି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲରେ ଅଟକିଥିବା କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ କାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ହାଲାସୁରୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିନେତାଙ୍କ ବ୍ରେଥଲାଇଜର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଦ୍ୟପାନ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.