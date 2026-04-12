Monalisa bhosle: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଫେରାର୍ ହେଲେ ମୋନାଲିସା, କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ଟୁଇଷ୍ଟ୍

ଭିଡିଓରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଫରମାନ ଖାନ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଫରମାନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Monalisa bhosle: ମହାକୁମ୍ଭର "ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ" ମୋନାଲିସା ଭୋସଲେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ମାଳି ବିକିବା ସମୟରେ ମୋନାଲିସା ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସିନେମା ଅଫର ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସେ ହଠାତ୍ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଘଟଣାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ରେ, ମୋନାଲିସା ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିନଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ କେରଳ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁସଲିମ ପ୍ରେମିକ ଫରମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଫରମାନଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ବିବାହକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ରହିଥିଲେ।
ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା "ଲଭ୍ ଜିହାଦ"ର ଏକ ମାମଲା। ତଥାପି, ମୋନାଲିସା ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋନାଲିସା ଜଣେ ନାବାଳିକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରମାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଫରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ଭିଡିଓରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଫରମାନ ଖାନ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଫରମାନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ତୁମେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ ଏବଂ ଏବେ କେବଳ ଏକ ଅଭିନୟ କରୁଛ?" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛି।"
