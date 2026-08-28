ଦାହାନ 'ଦ ଏଭିଲ୍ ଓ୍ଵିଦିନ' ଓଡ଼ିଆ ଭୂତ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍

ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡ଼କସନ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା, ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି "ଦାହାନ ଦ ଏଭିଲ୍ ଓ୍ଵିଦିନ"।ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟିଜର ଏବଂ ପ୍ରମୋସନାଲ ଗୀତକୁ ଦର୍ଶକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜିକା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାୟିକା ଆରୋଶିଖା ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ନାୟକ ସନୋଜ, ସମ୍ରାଟ ମହାପାତ୍ର, ନାଭ୍ୟା ଜାଇତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ସୁଟିଂ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଅନୁପମ ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସିନେମା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି।
ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରି ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ତ୍ରିକନ୍ୟା, କର୍ମ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଦାହାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।