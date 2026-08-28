Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦାହାନ 'ଦ ଏଭିଲ୍ ଓ୍ଵିଦିନ' ଓଡ଼ିଆ ଭୂତ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜିକା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାୟିକା ଆରୋଶିଖା ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି, ନାୟକ ସନୋଜ, ସମ୍ରାଟ ମହାପାତ୍ର, ନାଭ୍ୟା ଜାଇତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 28, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:48 AM IST
ଦାହାନ 'ଦ ଏଭିଲ୍ ଓ୍ଵିଦିନ' ଓଡ଼ିଆ ଭୂତ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କିଏ ହେବେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ଫେରବଦଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
2
3
4
5