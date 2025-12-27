Drishyam 3: ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପଠାଇଲେ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ...ମନଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଗାଳି, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Drishyam 3: ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅଣବୃତ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ। ସେକ୍ସନ୍ ୩୭୫ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ (୨୦୨୨) ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲି। ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା।
Trending Photos
Drishyam 3: ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦୃଶ୍ୟମ 3"ର ପ୍ରଯୋଜକ କୁମାର ମଙ୍ଗତ ପାଠକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ସେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଅଣପେଶାଦାର ଆଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବା ପରେ ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଯୋଜକ କୁମାର ମଙ୍ଗତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଟିଂର ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଥମେ ନିରନ୍ତରତା କାରଣରୁ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
ବଲିଉଡ ହଙ୍ଗାମା ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲୁ। ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିବେ।" କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ପାଠକ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ବ୍ୟବହାରିକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ 'ଦୃଶ୍ୟମ 3' ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିରନ୍ତରତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ତାଙ୍କର ମତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ।
ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଚାଟୁକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିବେ ତେବେ ସେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଅଭିଷେକ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେକ୍ସନ୍ ୩୭୫ (୨୦୧୯) ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ (୨୦୨୨) ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ କିଛି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସନ୍ ୩୭୫ ୨୦୧୯ ରେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଅଣବୃତ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ। ସେକ୍ସନ୍ ୩୭୫ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ (୨୦୨୨) ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲି। ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା।
ତା’ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୩-୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲେ।' ସଫଳତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛି। କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଅଭିନେତା ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଛି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ସଫଳତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, 'ଧୂରନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ଚାଲିଛି।' ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଧୂରନ୍ଦରଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି।"
ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଯିବା ପରେ, ଜୟଦୀପ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, "ଦୃଶ୍ୟମ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି।" ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆମେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ପାଇଛୁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଛୁ।"
Also Read: Rahu Gochar 2026: ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ରାହୁଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ୩ ରାଶିକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଫାଇଦା...ନୂଆ ଚାକିରି ସହ ମିଳିବ ଉନ୍ନତି
Also Read: Shani Sade Sati 2026: ୨୦୨୬ ନୂଆବର୍ଷରୁ ୧୮ ମାସଧରି ଏହିସବୁ ରାଶିଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶନିଙ୍କ ସାଡେସତୀର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.