Jatra Actor Kanha Swain: ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ, ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ହେବେ ଟଣା !

Jatra Actor Kanha Swain: ଯାତ୍ରାରେ ବିବାଦୀୟ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଫସିଥିବା ଖଳନାୟକ କାହ୍ନା ସ୍ବାଇଁ ଓରଫ୍ କନକଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
Jatra Actor Kanha Swain: ଯାତ୍ରାରେ ବିବାଦୀୟ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଫସିଥିବା ଖଳନାୟକ କାହ୍ନା ସ୍ବାଇଁ ଓରଫ୍ କନକଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଖଣ୍ତଗିରି ମଞ୍ଚ ଚଢାଇ ଦେବେନି ବୋଲି କିହ୍ନର ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମୀରା ପରିଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅଲ ଓଡି଼ଶା କିନ୍ନର ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାହ୍ନାଙ୍କ ନାଁରେ ଖଣ୍ତଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ, ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ କାହ୍ନା
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ,ନାଲସାଜଜମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ତର ଆଇନ୍ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳି ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କାହ୍ନା ଓ ଲେଖକ ଦୀପକ୍ ଜେନାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କିହ୍ନର ସମାଜ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ, କାହ୍ନା କ୍ଷମା ନ ମାଗି ଓଲଟା ସେ ଭୁଲ୍ କରି ନାହାଁନ୍ତି କ୍ଷମା କାହିଁକି ମାଗିବେ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଲ୍ ଓଡି଼ଶା କିନ୍ନର ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ମହାସଂଘ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।
