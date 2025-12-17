Meher Castelino Death: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିସ୍ ଇଣ୍ତିଆ ମେହେରଙ୍କ ପରଲୋକ

Meher Castelino Death: ଫ୍ୟାନସ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ତିଆ ମେହେର୍ କାଷ୍ଟେଲିନୋଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଗଠନର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
Trending Photos
Meher Castelino Death: ଫ୍ୟାନସ୍ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ତିଆ ମେହେର୍ କାଷ୍ଟେଲିନୋଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଗଠନର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୨୦୨୫ ନନ୍ଦିନୀ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ALSO READ: Ollywood News: ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଯୋଜକ
ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେହେର କାଷ୍ଟେଲିନୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ୧୯୬୪,ମସିହାରେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକୁଟ ଜିତିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ,୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ,ବାଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୀଡିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେହେର କାଷ୍ଟେଲିନୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ମେହେର କାଷ୍ଟେଲିନୋଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ,୧୯୬୪ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେହେର କାଷ୍ଟେଲିନୋଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।" ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୨୦୨୫ ନନ୍ଦିନୀ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,"ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଭଗବାନ୍ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।"
ମେହେର କାଷ୍ଟେଲିନୋ କିଏ?
ମେହେର କାଷ୍ଟେଲିନୋ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ (Lawrence School, Lovedale) ଲଭଡେଲର ଲରେନ୍ସ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ୍ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ମେହେର ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ସେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଏବଂ ମିସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକୁଟ ସହିତ, କାଷ୍ଟେଲିନୋ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଜଗତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ'ରେ ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି।
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.