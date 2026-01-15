Singer Death: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ

Singer Death: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ନିକଟରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଲୋକଗୀତ ଗାୟିକ କୁନି ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। କୁନିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ତୁଷୁରା ରୁ ଯାଇ ସାନ ବଡ଼ ଘୁଡୁକା ବାଦ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ କୁନି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର୍ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ, ଭଗବାନ୍ ଙ୍କ ନିୟମ ବୋଧେ କିଛି ଥିଲା ଅଲଗା। ୭ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ପୈତୃକ ଘର ତୁଷୁରାକୁ ଆଣଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ସେଲିବ୍ରେଟିମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁଷୁରାରୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଘୁଡୁକା ବାଦ୍ୟ କରିବା ସହ ଲୋକଗୀତ ଗାଇ ବେଶ୍ ନାଁ କମାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିୟୋଗ କଳା ଜଗତକୁ ପୂରା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
