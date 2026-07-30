Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Idol Winner Jyotirmayee Nayak: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

Indian Idol Winner Jyotirmayee Nayak: ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ ୧୬ର ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:26 PM IST
Indian Idol Winner Jyotirmayee Nayak: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ
Image Credit: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chicken Biryani: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମିଡ଼-ଡେ-ମିଲ୍ ରେ ମିଳିବ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ
Chicken Biryani2 hrs ago
2
flood situation in odisha3 hrs ago
3
Dot Pen Odia Movie7:53 AM IST
4
E20 Petrol7:30 AM IST
5
Ajinkya Rahane Retirement6:59 AM IST