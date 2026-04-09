Bollywood News: ଖିଲାଡି କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର, ତାପରେ...

Zee OdishaOdisha EntertainmentBollywood News: ଖିଲାଡି କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର, ତାପରେ...

Bollywood News: ଏପ୍ରିଲରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା ସମୟରେ, ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଶୋକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ପୂରା ଏକ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:19 PM IST

Bollywood News: ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜକୋଟର ବାସିନ୍ଦା ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୭୦୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟପାଥ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଗୁଜରାଟ ଛାଡିଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେବି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇକୁ ୧୮ ଦିନିଆ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାତ୍ରା
ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଜଣେ କଠୋର ପ୍ରଶଂସକ। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟି-ସାର୍ଟରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି, ସେ ୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ରାଜକୋଟ ଛାଡିଥିଲେ ଏବଂ ୧୮ ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଶୋକ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ଦେଶ ଗୁଜରାଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏକ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା
୩୭ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ, ଏପରିକି ରାଜକୋଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଏପ୍ରିଲରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା ସମୟରେ, ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଶୋକ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ପୂରା ଏକ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା।

ସେ କିପରି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ
୩୭ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଶୋକ କଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ବୁଧବାର, ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଶୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦଳକୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁଅକୁ ଡାକିବାକୁ। ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହୋଇ, ଅଶୋକ ସକାଳ ୭ଟାରେ ଜୁହୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, "ଖୁସି ହୁଅ ପୁଅ।" ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ସେମାନେ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ପରେ କହିଥିଲେ, "ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ମୋତେ ଅନେକ ଥର 'ପୁଅ' ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ଭଗବାନ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।" ଅଶୋକ କୁହନ୍ତି, "ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଛି।" ତଥାପି, ସେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ନ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।"

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

