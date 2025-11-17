Singer Passed Away: ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଲା କଳା ଜଗତ...ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Singer Passed Away: ଟଡ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ।"
Singer Passed Away: ହଲିଉଡରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଟଡ୍ ସ୍ନାଇଡରଙ୍କ ୫୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା "alt country" ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଡ୍ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାଁନ୍ତି। ଟଡ୍ ସ୍ନାଇଡରଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବରରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରମାନେ ଉଭୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟଡ୍ ସ୍ନାଇଡରଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ତାଙ୍କୁ "ବିଶ୍ୱ କବି" ଏବଂ "ଲୋକ ଗାୟକ" ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି
ଟଡ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଘାତ ପାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ, ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଟଡଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପାନୀ, ରେକର୍ଡ ଲେବଲ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସ୍ନାଇଡରଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଟଡ୍ଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବାର ଏବଂ ସିଟହାଉସ୍ କୋୟାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଟଡ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟେନେସିର ହେଣ୍ଡରସନ୍ଭିଲ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କର ନିମୋନିଆ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇନଥିଲା।" ଟଡ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ।"
ଟଡ୍ ସ୍ନାଇଡର କିଏ ଥିଲେ?
ଟଡ୍ ସ୍ନାଇଡର ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। "ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଓଲ୍ଡ ଟାଇମ୍ସ" ଗାୟକ ବିଲି ଜୋ ଶେଭର ଏବଂ ଜିମି ବଫେଟଙ୍କଠାରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ତାଲିମ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଓରେଗନରେ ଜନ୍ମିତ, ଟଡ୍ ହଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଲବମ୍ 'ଇଷ୍ଟ ନାଶଭିଲ୍ ସ୍କାଏଲାଇନ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
