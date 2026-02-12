Rajpal Yadav: ଜେଲରେ କିପରି ବିତୁଛି ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନ

Trending Photos
Rajpal Yadav: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆଇନଗତ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ ନମ୍ବର 2 ରେ ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ, ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ କଏଦୀଙ୍କ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ସେହି ତିହାର ଜେଲ ନମ୍ବର ୨ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଛୋଟା ରାଜନ ଏବଂ ନୀରଜ ବାୱାନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଅନ୍ୟ କଏଦୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ତିହାର ଜେଲରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦିନ କିପରି ବିତିଛି?
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜେଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଠିନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ୬ଟାରେ ତାଙ୍କ ବାରାକରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଚା ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଏ। ଜେଲ ଭିତରେ ସାରା ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସେ କାହିଁକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ?
ଏହି ମାମଲା ୨୦୧୦ ମସିହାର। ଯେତେବେଳେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଆତା ପତା ଲାପତା" ପାଇଁ ମୁରଲୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ₹୫ କୋଟି ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ। ସୁଧ ଜରିମାନା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ₹୯ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ସାତଟି ପୃଥକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ତିହାର ଜେଲରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
