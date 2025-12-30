Humane Sagar Death Case:ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଗିରଫ୍ ହେବା ଭୟରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସହ...

Advertisement
Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ । ଗିରଫ୍ ହେବା ଭୟରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:02 PM IST

Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍ । ଗିରଫ୍ ହେବା ଭୟରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା ଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟ ସହ ୯ ଜଣ ନାଁରେ କଟକର ମର୍କତ୍ ନଗର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ। ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ୍।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଡିସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସିଣ୍ଟ୍ରୋମ୍ (ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁ ନଥିଲା ) ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିବାଦ। ସେ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ' ହ୍ୟୁମାନର ୨ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ପରେ ମାରିଦେଲେ।' ଦିର୍ଘ ମାସେ ପରେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଆଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ତେବେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା,ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡ଼ାକ୍ତର, ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଓରଫ ବବଲୁଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଫାଳୀ ଦେଇଥିବା ଏଫ-ଆଇଆର୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଇଣ୍ଟ ,ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡପ୍ ନେଇ ଏଫଆଇଆର୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 

