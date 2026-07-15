Add Zee Business As A Preferred Source
App

"ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେବ କାଳିଆ"

ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜୀ ସାର୍ଥକର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ 'ଆସ୍ଥାର ଯାତ୍ରା': ଭକ୍ତଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଓ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଜ଼ୀ ସାର୍ଥକ - ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେବ କାଳିଆ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:33 AM IST
"ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ନଡ଼ିଆ, ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ନେବ କାଳିଆ"

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଚାରିକାନ୍ଧ' ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ଦର୍ଶକ, ଜୟପୁର ପ୍ରିମିୟରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ
Odia film CharikandhaJul 14
2
Top 10 newsJul 14
3
Iran Secret Nuclear BaseJul 14
4
Odisha cabinet meetingJul 14
5
SCERT Former Director ArrestedJul 14