ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ! ଏତଲା ଦେଲେ ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା

କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା ।
Humane Sagar Death Case: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନା । କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା ।
ଏତଲା ଦେବା ସହ ପୁଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାପ, ବିଷକ୍ରିୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମେତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସଂପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି, ଜଗଦିଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଆଉ କିଛି ନିକଟ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସଂପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୫ ସପ୍ତାହ ବିତିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହକଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିଜ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୋହଭରା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସହକଳାକାର ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଠାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ପରେ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି । ଦୀନେଶ କହିବା ମୁତାବକ, ସୋ କରିବାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥା ରଖି ସେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ସମେତ ଅନେକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦୁର୍ବବ୍ୟହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଓଲିଉଡର ଜିତୁ ରାଉତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ତରା ଏବଂ ଅସୀମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ସେଦିନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଲେ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ପିତା କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ୱା ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମେସେଜର ରିପ୍ଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ପିତା । ମା କଣ କେବେ ଭୁଲ୍ କୁହେ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖି ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅର୍ପିତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ସେ, ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁନାମ ରହିଛି । ଅର୍ପିତା ଅନେକ ସୋ କରିବା ସହ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି । ଅର୍ପିତା ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ମାସକୁ କଣ ଜଣେ ୫୦ରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି ?
ଟିଟଲାଗଡରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କବରସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଓଲିଉଡର କିଛି କଳାକାର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୟୁଳ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଅନୁଭବ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ସହ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଅନୁଭବ ।
ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ କହି ବି ପାରୁନି କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି । କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ । ଇଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଯେ, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଈଟା ଏତେ ଜଲଦି ଯିବ ସେଇଟା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି । ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଝୁରୁଛି । କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ହୁଅନ୍ତା କି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ଏମିତି ଲାଗୁଛି । ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ମିଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସମ୍ଭାଳିବା । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଜଣେ ବଡ ଭାଈ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ମାଆ ବୋଲି ମାନୁଛି । ଯେତିକି ପାରିବି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବି । ଚାହିଁବି ଯେ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁଥିବ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏକା ହୋଇନାହାନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିନା ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ହରାଇଦେଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁଠି ପୋତି ହୋଇଛି ସେଠାରେ ମୋ ସ୍ୱର ପୋତି ହେବା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି । ମୋ ଆଗାମି ୨ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଏକ ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓର ବି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି ତାର ଗୀତ କିଛି ।
ହ୍ୟୁମାନ ବହୁତ କଥା କୁହେ ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ । ବଡ ଭାଈ ଭାବିକି ଅନେକ କଥା କହିନଥିବ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ହେବ ମଧ୍ୟ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି । ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି । ସେ ଗୁରୁତର ସହ କଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲଦି ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମର ସାହସ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ ବୟସରେ କିପରି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବାହାଦୂରି ମାରିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୟୁମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କରିଛୁ । ସେ ପିଲାର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା । ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୋଗିଛି । ତା ଝିଅକୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲପାଏ । ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ନହୁଏ । ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛୁ ।
