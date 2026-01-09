Advertisement
Mr Gulua Update: କମେଡିଆନ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ଖୁଲାସା କଲେ ନିଜେ ଅଭିନେତା

Mr Gulua Update: କମେଡିଆନ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ଖୁଲାସା କଲେ ନିଜେ ଅଭିନେତା

Mr Gulua Update: ଘର ପାଖକୁ  ଅନେକ ଥର ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ବଶୁର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଯଥା ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁଲୁଆ କରିଥିବା ପଡକାଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଘର ତୋଳିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:05 PM IST

Mr Gulua Update: କମେଡିଆନ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ହୋଇଛି କି ରୋଗ? ଖୁଲାସା କଲେ ନିଜେ ଅଭିନେତା

Mr Gulua Update: କିଛିଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଓଲିଉଡ କମେଡିଆନ ଗୁଲୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବିବାଦ ଏବେ ବି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର୍ ବାର୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ପରେ ସତ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କମେଡିଆନ ବର୍ଷା ନିଜ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ଘରୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପଡକାଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ନିଜର ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସବୁକଥା ଖୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଉ ଏବେ କମେଡିଆନ ତଥା ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆ ପୁଣିଥରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 

ଗୁଲୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବେ ବି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ବର୍ଷା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଟକେଇବେନି ମଧ୍ଯ । ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆଲିମୋନି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ତେବେ ୫୦ଲକ୍ଷରୁ ଟିକେ କମେଇଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ। ଏହାସହ ଅଭିନେତା ଗୁଲୁଆ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ମୋତେ ନିଶା ବଟିକା ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ବର୍ଷା ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇ ସମସ୍ତ ସିକ୍ରେଟ୍ ଖୋଲି ରଖୁଥିଲେ। ଏହାସହ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଲିଭର ରୋଗ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏକଥା ନିଜେ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଲିଭର ରୋଗ ରହିଛି। 
 
କିଛିଦିନ ତଳେ ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଏକ ଭିଡିଓ ରାତି ସମୟରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାଡାଏନି ବରଂ ବର୍ଷା ମତେ ଓଲଟା ବାଡାନ୍ତି । ମୋତେ ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବର୍ଷା ମୋତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ଗୁଲୁଆ ସେହି ଭିଡିଓରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଘର ପାଖକୁ  ଅନେକ ଥର ଗୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ବଶୁର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଯଥା ମୋତେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁଲୁଆ କରିଥିବା ପଡକାଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଘର ତୋଳିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ଏହାସହ ବର୍ଷା ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ କଥା ସତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନଜାଣେ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଏହି କପଲ କମେଡି କରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛିବର୍ଷର ଲିଭ୍ ଇନ ରିଲେସନ ସିପ୍ ରେ ରହିବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏବେ ବାଟରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ନିଜର ଏପରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବର୍ଷାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ବର୍ଷା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଲୁଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଅଫେୟାର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ବିବାଦ ର ସମାଧାନ କେବେ?

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

