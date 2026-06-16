ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା । ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ 'ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ'ରେ ନିଶାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ନିଶା ମହାରଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିଜେ ନିଶା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଖୁସି ସହ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବରୁ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ନିଶା ମହାରଣା । ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରା ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ବାବୁଲି ବାବୁଙ୍କ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ନାୟିକା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନିଶା ମହାରଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦେବାର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲିଉଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି । କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡିଥାଏ ତେବେ ହୁଏତ ନିଶା ମହାରଣା ଥିବା ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭରେ ରହିପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ନିଶାଙ୍କୁ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶାଙ୍କ ଅଭିନୟ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ । ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ 'ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ'କୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ।