Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲରୁ ନାୟିକା... ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ନିଶା ମହାରଣା

ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ 'ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ'ରେ ନିଶାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ନିଶା ମହାରଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:19 PM IST
ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲରୁ ନାୟିକା... ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ନିଶା ମହାରଣା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲରୁ ନାୟିକା... ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ନିଶା ମହାରଣା
Odia News1 min ago
2
Top 10 news11 min ago
3
Odia News58 min ago
4
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago