ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱୁଳ କଲା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନି ନାଟକ 'ଧର୍ମ ଯୋଦ୍ଧା'

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିମଦନ୍ତି ପୁରୁଷ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ ଧର୍ମ ଯୋଦ୍ଧା ଭଞ୍ଜ କଳାମଣ୍ଡପ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଇଲିଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ସହ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଏକପ୍ରେସନ୍ସ.ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେପରେଟୋରି ଏହି ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ।
ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ସ୍ବାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡିଶାର ଶେଷ ସ୍ବାଧୀନ ଦୁର୍ଗ । ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ଏହିଠାରୁ ଇଂରେଜ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁରୋହିତ ତଥା ସେନାଧ୍ଯକ୍ଷ "ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ" ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ବଶବର୍ଷୀ, ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ । ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟିର ରାଜା ତଥା ମଉଡ଼ମଣି । ସେଇ ମଉଡ଼ମଣିଙ୍କର ଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ "ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା" ଭାବରେ ସଜେଇ ଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଛି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ । ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଭୁଖଣ୍ଡରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପତାକାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ସେ କରିଛନ୍ତି କୂଟନିତୀ ପୁଣି କେବେ ସେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ରଣନିତୀ । ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅକୁହା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ତଥା ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇ ନାଟକ "ଧର୍ମ ଯୋଦ୍ଧା" ନାଟକଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଓଡିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗବେଷକଙ୍କର ଗବେଷଣାକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଘଟଣା ଏହି ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଟାଧାରୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନାଟକର ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ ଭୁମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ନାଟକଟିର ପରିକଳ୍ପନା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକ ସୋନୀ। ସଚିବ ସଂସ୍କୁତି ବିଭାଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକ ମିହିରି ମେହେର, ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଣୟ ଜେଠି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମେଘନା ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷିକା ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଇଲିଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଶ୍ରୀମତୀ ଜସ୍ମିନ କର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆନି ଶତପଥୀ ।
