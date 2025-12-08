Jollywood News: ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଛକିଥିଲା ଯମ !

ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ।
Jollywood News: କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ । ଜୀବନସାଥିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ସେତକ ଆଶା ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି । ଅଧା ବାଟରୁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି ।
ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳିନପାରି କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡପିଟି କାନ୍ଦିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠାଇଥିଲା । ପତ୍ନୀ ଲୁହ ଝରାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଏଠି କେହି ନଥିଲେ । ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୂରରୁ ଆସି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ । 'ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ, କିଏ ଧକ୍କା କରିଛି କଣ ଧକ୍କା ହେଇଛି ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି' । ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରି ଜଣାନ୍ତୁ 'ମୁଁ ଆସିବା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ ଡୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା ମୁଁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ତାଲା ଖୋଲିଲେ', 'ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 'ମୁଁ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆସିଲିଣି ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଛାଡିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି' । ଗତକାଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇନଥିଲେ । ଆମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ହିଁ ହାତ ଛାଡିଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ । ଶେଷଥର ପାଇଁ ନଭେମ୍ୱର ୧୭ ତାରିଖରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ଦାବି ରହିଛି କି ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋର ତ ସବୁ ସରିଗଲା କିଛି ଦାବି ନାହିଁ । ଘରେ ମୋର ଶାଶୂ, ମୋର ଗୋଟେ ୩ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ, ଏବଂ ମୋ ବାପା, ମାଆ ଭଉଣୀ..
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଆସିଥିଲା । ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଭଦ୍ରକ ଚିଙ୍ଗୁଡିପୁର ନିକଟରେ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡିପୁର କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।
ଗୁରୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସମେତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ନିଜ ଦମଦାର ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅତିଆର କରିଥିଲେ ଗୁରୁ । ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଗୁରୁ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା ।
