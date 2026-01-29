Advertisement
Odisha Entertainmentଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅପଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିନେତା କାହ୍ନା

ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅପଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିନେତା କାହ୍ନା

ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ କିନ୍ନର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆଶାଳୀନ ସଂଳାପ କହିଥିଲେ କାହ୍ନା । ଏହାକୁ ମୀରା ପରିଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:51 PM IST

ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅପଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିନେତା କାହ୍ନା

Jollywood News: କିନ୍ନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କାରଣରୁ ହଟହଟ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତା କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ । ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ କିନ୍ନର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆଶାଳୀନ ସଂଳାପ କହିଥିଲେ କାହ୍ନା । ଏହାକୁ ମୀରା ପରିଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶାଳୀନ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି  ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଭୁଲ ମାଗିବେ ନହେଲେ ହଜାରେ କିନ୍ନର ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମୀରା। ଏଥିସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କାହ୍ନା ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଚଢାଇ ଦେବୁନି। ଦରକାର୍ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ନର ସମାଜ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୀରା ପରିଡା ।

ପ୍ରଥମେ ମୀରା କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଟିକି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ । ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ନେଇ ଅପଶବ୍ଦ କହିବା ପରେ ମୀରାଙ୍କ ବିରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କାହ୍ନା । ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଭୁଲ୍ ମାଗି କାହ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ, 'ନାନୀ ଲୋ ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ତୋ ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ଲୋ ନାନୀ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ' । 'ଏ ନାଟକଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା' । 'ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ' । 'ଦୀପକ ସାର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି' । କାହ୍ନାଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୀରା ପରିଡା ଶେଷରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅପଶବ୍ଦ ପାଇଁ ମୀରା ପରିଡାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିନେତା କାହ୍ନା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ସଭାପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ...
Odisha News: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା
Lucky Zodiac Sign: ଜାନୁଆରୀ ୩୦ରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉଦୟ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା "ପରୀ", ସ୍ଵାତିରେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ