ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ସାଇ, ମାଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ମାଆଙ୍କ ଏତଲା

Jollywood News: ଗତକାଲି ନାଟକର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହିରୋ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ଯାତ୍ରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ସାଇଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେବ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଧମକ ଚକମ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମକୁ ଆସି ବସିକି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି । ତାକୁ କାମ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପୁଅ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାକୁ କିଛି କଳାକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ । ମୋ ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ତରଫରୁ କିମ୍ୱା ମାଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ କୋଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏଇଟା ବଡ ଦୁଖର କଥା ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛି । ପୁଅ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ବିପଦ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ଛାଡିବି ନାହିଁ ।

