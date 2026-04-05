Rani Panda: ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା

Rani Panda: ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 'ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ' ୨୦୨୬-୨୭ ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏହାସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
Rani Panda: ବଲିଉଡ, ଓଲିଉଡ ପରେ ଜଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତଥା ଅଭିନେତା ପୁନିତ୍ ଇସାର । ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁନିତ ଇସାର । ମହାଭାରତ ଧାରାବାହିକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯିବେ। ତାଙ୍କ ଦମଦାର ସଂଳାପ ଓ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬-୨୦୨୭ ଯାତ୍ରାବର୍ଷ ରେ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏନେଇ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୁନିତ ଇସାର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ସେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଛି।
ନୂଆ ସିଜିନରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ରୂପାଶ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଳି ପଡିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିଜର ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ।
Also Read: Raghav Chadha: ଆପ୍ କୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ନାଲିଆଖି, କହିଲେ 'ୟେତ ଖାଲି ଟ୍ରେଲର ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି'
Also Read: HRA Claim Hike: ବେତନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଚାରୋଟି ସହରରେ ଏବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ HRA ଦାବି ଉପଲବ୍ଧ
