Jollywood News: ତୁଟିଲା ନାଣ୍ତୁ ସାଇ କଳି

Jollywood News: ତୁଟିଲା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ର ମାଲିକ ନାଣ୍ତୁ ସାଇ କଳି। ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ୍ ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବାହାରିଲା ନିସ୍କର୍ଷ। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସାଇଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।ଏ-ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସାଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ। ସେପଟେ, ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ନାଣ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି,ସାଇର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା,ଆଜିଠୁ ତୁଳସୀରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସାଇଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ,ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସାଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୁଣ୍ତା ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ସେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ, ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଖଣ୍ତଗିରି ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ। ଏହି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତା ସାଇ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାୟଲଙ୍କ ନାଁରେ କମିଟି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ।
